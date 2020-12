8. Dezember: In Vorarlberger Shoppingzentren wurde gezielt eingekauft

Überschaubarer Andrang, großer Ansturm blieb aus

In den Vorarlberger Shoppingzentren haben die Kunden am Marienfeiertag gezielt eingekauft. "Die Kunden kommen, kaufen und gehen wieder", beschrieb Burkhard Dünser, Geschäftsführer des größten Vorarlberger Einkaufszentrums "Messepark", das Geschehen am 8. Dezember. Dieselbe Beobachtung machte Walter Simma, Center-Manager des Einkaufszentrums "Zimbapark" im Vorarlberger Oberland. Überlaufen waren beide Einkaufszentren nicht.

Das von vielen so geschätzte "Bummeln" fand am Dienstag in den Vorarlberger Einkaufszentren hingegen nicht statt. Das habe einerseits damit zu tun, dass sich die Kunden schon während des Lockdowns bestens überlegt hätten, was sie kaufen wollen. Andererseits fehle für das Bummel-Erlebnis auch die offene Gastronomie, sagte Dünser. Er bezeichnete den Andrang im Messepark als "überschaubar", nichtsdestotrotz habe man - wie bereits am Montag - aber einen "starken Tag". Das "8. Dezember-Geschäft" teile sich heuer auf zwei Tage auf. Dünser verschwieg nicht, dass er sich in Sachen Andrang "ein bisschen mehr" erwartet hatte. "Aber vielleicht kommt der Run ja noch am Nachmittag", sagte er am späten Vormittag auf APA-Anfrage. Abgerechnet werde am Schluss.

Simma machte am Dienstag einen zähen Beginn aus, "ab 10.00 Uhr war die Frequenz aber sehr gut". Der Center-Manager zeigte sich zufrieden und unterstrich die gute Stimmung, die im Einkaufszentrum vorherrsche: Die Händler freuten sich, dass sie verkaufen dürfen. Die Kunden wiederum hätten Freude am Einkauf.

Sowohl Dünser als auch Simma unterstrichen die große Disziplin der Besucher. Maskenpflicht, Abstandhalten sowie alle weiteren Regeln würden ernst genommen, sagten sie. Es habe zu keiner Zeit die Gefahr bestanden, dass Corona-Bestimmungen überschritten werden.