8. Dezember - Polizei: Kaum Vorfälle, Nehammer dankt Bevölkerung

Innenminister: Dank an alle, "die sich so vorbildlich an die Maßnahmen halten"

Der zweite Einkaufstag nach dem harten Lockdown ist am Marienfeiertag laut Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) ohne besondere Vorfälle verlaufen. "Die Menschen in Österreich haben sich bisher in dieser herausfordernden Phase wirklich außergewöhnlich gut verhalten", sagte er in einem Statement zur APA. "Ich will wirklich ein großes Danke sagen - an alle die sich so vorbildlich an die Maßnahmen halten und das Motto 'schau auf dich, schau auf mich' damit mit Leben erfüllen."

Die Menschen würden Verantwortung füreinander beweisen und zeigen, "dass unsere Gesellschaft ein unglaublich starker Zusammenhalt auszeichnet", so der Innenminister am Dienstag. Die Landespolizeidirektionen hätten bisher zwar von mäßigen bis hohen Frequenzen in den Einkaufsstraßen berichtet, dennoch sei es bisher zu keinen besonderen Vorfällen gekommen. Die Disziplin der Menschen werde in allen Teilen Österreichs als sehr hoch beschrieben. Bisher sei es lediglich vereinzelt zu Verwaltungsübertretungen gekommen. "Das zeigt ein hohes Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen. Ein wirklich starkes Signal der Bevölkerung - dass wir gemeinsam gut durch die Vorweihnachtszeit kommen können", so Nehammer.