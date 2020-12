8. Dezember - Steirische Einkaufszentren "nicht überrannt"

Händler berichten aber von guten Umsätzen und disziplinierten Kunden

Die steirischen Einzelhändler haben am zweiten Einkaufstag nach dem Lockdown gute Umsätze verzeichnet - "überrannt" wurden sie jedoch nicht. Diese Bilanz zog Gerhard Wohlmuth, Spartenobmann der Fachgruppe Handel in der steirischen Wirtschaftskammer, am Dienstagnachmittag auf APA-Anfrage.

Sowohl in Einkaufszentren als auch im urbanen Bereich habe es eine rege Nachfrage nach Konfektionen, Schuhen und Sportartikeln gegeben: "Was auffällt, ist, dass vor allem Tourenski und Zubehör nachgefragt wurden. Ein Minus hat es bei der Nachfrage nach Alpinski gegeben, weil man noch nicht weiß, wie es in diesem Bereich weitergeht", berichtete Wohlmuth von Rückmeldungen, die er von rund 100 Händlern bekommen hatte. Aufgefallen ist, dass die Verweildauer der Kunden in den Geschäften niedriger war, weil sehr selektiv eingekauft wurde.

Einlassbeschränkungen, weil der Andrang zu groß war, seien am Dienstag lediglich bei kleinen Geschäften ein Thema gewesen, bei größeren Häusern sei man mit den Quadratmeter-Regelungen "gut ausgekommen", informierte der Spartenobmann. Wie man aus den steirischen Geschäften hörte, seien die Kunden auch sehr diszipliniert und rücksichtsvoll im Hinblick auf die Corona-Regelungen gewesen. "Dass die Gastronomie geschlossen ist, ist allerdings ein großes Manko", sagte Wohlmuth.