8. Dezember - "Übliches Kundenaufkommen" im Designer Outlet Parndorf

Maßnahmen der Gesundheitsbehörden von Kunden "sehr gut, diszipliniert und problemlos angenommen"

Ein "übliches Kundenaufkommen" hat das Designer Outlet Parndorf im Bezirk Neusiedl am See am Dienstag verzeichnet. Die Familie, damit verbundene Aufmerksamkeiten für die Lieben und alles, was das Zuhause schöner mache, seien derzeit für viele ganz besonders wichtig, sagte General-Manager Mario Schwann laut einer Aussendung. Bewegung und Sport seien ebenfalls Themen, was die Nachfrage nach Outdoor- und Sportartikeln zeige.

"Der heutige Tag läuft sehr gut", betonte Schwann. Die vorgegebenen Maßnahmen der Gesundheitsbehörden würden von den Kunden "sehr gut, diszipliniert und problemlos angenommen". Durch die offene Bauweise des Centers würden sich die Besucher sehr gut verteilen. Auch die neuen Tagesrandzeiten würden gut angenommen.