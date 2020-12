8. Dezember - Wetter dämpfte Kauflust in Kärnten

Einkaufszentren berichten aber von guter Stimmung und disziplinierten Kunden - Gutscheine stark nachgefragt

Schnee und Regen dürften in Kärnten die Kauflust am zweiten Einkaufstag nach dem Lockdown etwas gedämpft haben. Einkaufszentren in Klagenfurt und Villach berichteten aber von einer guten Stimmung - und einer starken Nachfrage nach Gutscheinen. Wie auch schon am gestrigen Montag waren die Kunden, was die Coronaregeln angeht, sehr diszipliniert.

Wie Richard Oswald vom Atrio in Villach sagte, habe sich der Dienstag gut entwickelt - bis es zu schneien begonnen hat. "Das hat viel Frequenz gekostet, vor allem aus unseren Einzugsgebieten Spittal und Hermagor", meinte er. Trotzdem sei er optimistisch, was das Weihnachtsgeschäft angeht, immerhin habe man noch volle 14 Einkaufstage. Was auffalle, sei die Nachfrage nach Gutscheinen: "Wir haben vermehrt Bestellungen von Firmen, die die Gutscheine als Ersatz für ausgefallene Weihnachtsfeiern an ihre Mitarbeiter verschenken", erklärte Oswald.

Von "zehn bis 15 Prozent weniger Betrieb als vor zwei Jahren" - vergangenes Jahr fiel der 8. Dezember auf einen Sonntag - berichtete Heinz Achatz vom Südpark in Klagenfurt. Das sei einerseits auf das Wetter zurückzuführen, andererseits müsse man bedenken, dass heuer auch die Merkur-Filiale geschlossen habe. Es seien zwar weniger Leute da, "aber die, die gekommen sind, haben alle gekauft. Es waren fast keine Leute nur zum Schauen da", berichtete Achatz.

Die Nachfrage nach Textilien habe sich im Südpark zwar in Grenzen gehalten, beliebt waren allerdings Schuhe, Schmuck und Uhren. Und auch Gutscheine: "Das ist unser Vorteil, dass wir mehrere Geschäfte unter einem Dach haben. Da ist die Gefahr nicht da, dass gekaufte Gutscheine plötzlich nichts mehr Wert sind, wenn ein Unternehmen wegen der Krise schließen muss."

Etwas mehr Frequenz als am Montag wurde am Feiertag in den Klagenfurter City Arkaden registriert, informierte Center-Manager Ernst Hofbauer: "Aber von der Maximal-Anzahl an Leuten, die wir wegen der Coronaregeln einlassen dürfen, waren wir erneut weit entfernt." Die Leute, die da waren, hätten alle etwas gekauft, die Stimmung sei gut gewesen, so Hofbauer. Er vermutet, dass sich die Kunden die Appelle, die Geschäfte nicht sofort zu stürmen, zu Herzen genommen haben.