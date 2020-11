80-Jährige nach Sturz in Wohnung in OÖ in Spital verstorben

Jene Frau, die am Freitag bewusstlos in ihrer Wohnung in Kirchdorf an der Krems gefunden worden ist, ist im Krankenhaus verstorben. Die Polizei bestätigte auf APA-Nachfrage Samstagnachmittag einen entsprechenden Online-Bericht von ORF Oberösterreich. Die Frau dürfte laut Polizei zuvor vermutlich drei Tage lang hilflos am Boden in ihrer Wohnung gelegen sein.

Eine Polizeistreife fuhr Freitagmittag zur Wohnadresse der als vermisst gemeldeten Frau. Da die Gesuchte sowohl an der Wohnungseingangstür als auch telefonisch nicht erreicht werden konnte und ein Unfallverdacht gegeben war, wurde mit Hilfe eines Schlüsseldienstes die Tür geöffnet.

Die beiden Polizisten fanden die 80-Jährige daraufhin im Wohnzimmer bewusstlos, schwach und wenig ausreichend atmend auf dem Boden liegend. Nach Erste-Hilfe-Maßnahmen wurde die Seniorin mit der Rettung ins Krankenhaus Kirchdorf gebracht. Dort verstarb die 80-Jährige laut Polizei kurze Zeit nach der Einlieferung.