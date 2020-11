80-Jähriger krachte mit Kastenwagen in NÖ gegen stehenden Sattelzug

Pensionist wurde mit Verletzungen in das Landesklinikum Horn gebracht - Pkw im Bezirk Melk in Weidezaun gelandet

Auf der B4 bei Heldenberg (Bezirk Hollabrunn) ist am Dienstagabend ein 80-Jähriger mit seinem Kastenwagen gegen einen stehenden Sattelzug gekracht. Der Lkw hatte Polizeiangaben zufolge wegen eines davor auf der Straße befindlichen defekten Fahrzeuges angehalten. Der Pensionist aus Wien-Favoriten wurde durch Feuerwehrmitglieder aus dem stark beschädigten Kfz befreit und mit Verletzungen in das Landesklinikum Horn gebracht.

Relativ glimpflich verlief am Dienstagabend der Austritt eines Pkw-Lenkers in der Nähe von Loosdorf (Bezirk Melk). Der Wagen war nach Angaben der FF Albrechtsberg-Neubach von der B1 abgekommen und in einem Weidezaun aus Holz gelandet. Obwohl ein Teil der Abgrenzung die Windschutzscheibe des Autos durchschlug, kam der Fahrer mit leichten Verletzungen davon.