Leiche wurde erst einen Tag später gefunden

Ein 81-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf ist beim Wandern tödlich verunglückt. Der Pensionist war am Sonntag alleine zu einer Tour aufgebrochen. Auf einem unmarkierten Steig auf den Hambaum in Leonstein dürfte er gestürzt sein. Erst am Montag wurde seine Leiche etwas unterhalb des Steiges im felsigen Gelände gefunden, berichtete die Polizei.