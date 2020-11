Die Suche nach einem 83 Jahre alten Mann, der seit der Nacht auf Donnerstag aus einem Pflegeheim in St. Veit an der Glan abgängig war, ist am Vormittag erfolgreich gewesen. Er wurde nach einem Hinweis einer Mitarbeiterin eines Autohauses in St.Veit/Glan auf dem Betriebsgelände eines Autohauses angetroffen, er hatte leichte Verletzungen an den Händen. Die Polizei brachte ihn zurück ins Heim, wo er medizinisch versorgt wurde.