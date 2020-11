Ein 83 Jahre alter Mann ist seit der Nacht auf Donnerstag aus einem Pflegeheim in St. Veit an der Glan abgängig. Nach Angaben der Polizei blieb eine erste Suchaktion in der Nacht erfolglos, nach Sonnenaufgang wurde die Suche fortgesetzt. Der Mann ist körperlich fit, er war zuletzt mit einer schwarzen Steppjacke und Jeanshose bekleidet und trug ein rotes Sackerl bei sich.