83-Jähriger nach Brand im Bezirk Melk ins Spital gebracht

Mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung - Sechs Feuerwehren im Einsatz

Ein 83-Jähriger ist am Donnerstag nach einem Brand in einem Haus in St. Leonhard am Forst (Bezirk Melk) im Landesklinikum Scheibbs gelandet. Der Mann hatte das in Flammen stehende Objekt zwar rechtzeitig verlassen, dennoch bestand nach Polizeiangaben der Verdacht auf Rauchgasvergiftung. Zudem sollten mögliche Verletzungen des Pensionisten abgeklärt werden. Sechs Feuerwehren standen bei den Löscharbeiten im Einsatz.

Ausgebrochen sein dürften die Flammen in einem Zimmer des Gebäudes. Eine Passantin wurde auf den Brand aufmerksam und alarmierte die Helfer.