84-jähriger Radfahrer bei Kollision mit Pkw in Vbg. schwer verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw ist am Samstag in Dornbirn ein 84-jähriger E-Bike-Fahrer schwer verletzt worden. Der Senior wollte gegen 16.30 Uhr die Lustenauerstraße (L203) überqueren, dabei wurde er vom Wagen eines 20-Jährigen erfasst. Der 84-Jährige wurde an Ort und Stelle erstversorgt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen, informierte die Polizei.