Enkelsohn fand Frau und rief die Rettung

Eine 86-jährige Steirerin ist am Freitagvormittag den schweren Verletzungen erlegen, die sie sich am Vortag bei einem Sturz über eine Kellerstiege zugezogen hatte. Dies teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitagabend mit. Die Frau aus Ilztal (Bezirk Weiz) war vom Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen worden, nachdem sie ihr 26-jähriger Enkel gefunden und die Rettung alarmiert hatte.