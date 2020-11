Mofalenker hatte Fußgängerin erfasst

Eine 88-jährige Salzburgerin ist nach einem Verkehrsunfall am Wochenende in der Stadt Salzburg gestern, Sonntag, ihren Verletzungen im Spital erlegen. Das berichtete die Landespolizeidirektion am Montag. Ein 18-jähriger Mofalenker hatte die Pensionistin am Samstagabend erfasst, als sie auf der Grazer Bundesstraße rechts auf der Fahrbahn zu Fuß unterwegs war. Sie prallte mit dem Kopf auf die Fahrbahn. Der Zweiradlenker erlitt Abschürfungen und einen Schock.