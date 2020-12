88-jähriger Mann starb bei Frontalzusammenstoß in Oberösterreich

86-jähriger Pkw-Lenker war auf die Gegenfahrbahn geraten

Ein 88-jähriger Mann aus dem oberösterreichischen Bezirk Kirchdorf ist am Mittwoch bei einem Frontalzusammenstoß in Waldneukirchen ums Leben gekommen. Ein von einem 86-Jährigen gelenkter Pkw war laut Augenzeugen - aus bisher unbekannter Ursache - auf die Gegenfahrbahn geraten. Er kollidierte mit dem Kastenwagen, der in ein Feld geschleudert wurde. Der darin sitzende 88-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Der 86-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus Steyr gebracht.