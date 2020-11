88 Prozent weniger Passagiere an deutschen Flughäfen

Deutscher Bund und Länder wollen kommende Woche über Finanzhilfen für Airports von rund 1 Milliarde Euro beraten

Der Flugbetrieb an deutschen Flughäfen ist mit Beginn des Teil-Lockdowns weiter eingebrochen. Die Zahl der Passagiere lag in der ersten Novemberwoche um 88 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres, wie der Branchenverband ADV mitteilte. Alle Verkehrskennzahlen seien rückläufig, betonte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. "Das betrifft die Sitzplatzangebote, die Auslastung in den wenigen noch fliegenden Flugzeugen sowie die Luftverkehrsnachfrage und Buchungszahlen insgesamt."

Vor allem der Winter werde zum Belastungstest. Bund und Länder in Deutschland wollen kommende Woche über Finanzhilfen für die Flughäfen von rund 1 Milliarde Euro beraten.