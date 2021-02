91-jährige Steirerin wurde Opfer von falschen Polizisten

Betrüger erbeuteten mehrere 10.000 Euro - Frau übergab Goldbarren an die Gauner

Eine 91-Jährige aus Kalsdorf (Bezirk Graz-Umgebung) ist von unbekannten Betrügern um mehrere 10.000 Euro gebracht worden. Die Unbekannten gaben sich als Polizisten aus und forderten die Frau auf, ihre Ersparnisse in Goldbarren anzulegen und ihnen anschließend zu übergeben, da ein Einbruch in ihre Wohnung zu befürchten sei. Das Opfer kam der Aufforderung nach, erstatte aber am Freitag nach Angaben der Polizei Anzeige.

Bereits im Jänner warnte die Polizei eindringlich vor dieser Betrugsmasche, nachdem mehrere Fälle bekannt geworden waren. Die Gauner gingen immer nach demselben Prinzip vor: Sie kontaktierten ältere Personen und gaben sich als Polizisten aus. Dann redeten sie ihnen ein, dass ein Einbruch in ihre Wohnung geplant sei und sie ihre Wertsachen besser den Beamten zur Aufbewahrung übergeben sollen.

Im Fall der 91-Jährigen trugen die Täter der Frau in der Zeit von 13. bis 16. Februar mehrmals auf, ihr gesamtes Geld vom Sparkonto abzuheben und damit Goldbarren zu kaufen. Dann holten die falschen Beamten das Gold ab und verschwanden spurlos.