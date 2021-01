92 Betriebsansiedlungen und -erweiterungen 2020 in NÖ

Anfragen stiegen in vergangenen Wochen trotz Coronakrise wieder an - Wirtschaftslandesrat Danninger: "Vorboten des Aufschwungs 2021"

In Niederösterreich sind im abgelaufenen Jahr 92 Betriebsansiedlungen und Standorterweiterungen mit der Unterstützung der Wirtschaftsagentur des Landes, ecoplus, abgeschlossen worden. Die Projekte hätten 654 Arbeitsplätze neu geschaffen und gesichert, teilte ecoplus am Samstag mit. In den vergangenen Wochen seien die Anfragen beim Investorenservice trotz Coronakrise wieder angestiegen. Für Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) sind das "Vorboten des Aufschwungs 2021".

Insgesamt seien derzeit 410 Projekte in Bearbeitung. "Wenn die Firmen davon nur einen Bruchteil umsetzen, entstehen mithilfe unserer Wirtschaftsagentur im kommenden Jahr hunderte neue Arbeitsplätze", betonte Danninger. Zu den größten Projekten gehörten 2020 eine Produktions- und Lagerhalle für Tischler-, Metall- und Lackierarbeiten der Firma "E4850K" in Kottingbrunn (Bezirk Baden) und das neue Hauptquartier der Karner Düngerproduktion in Neulengbach (Bezirk St. Pölten).

2021 werde ecoplus rund 40 Mio. Euro in die 18 Wirtschaftsparks, sechs Technologie- und Forschungszentren und das Haus der Digitalisierung in Tulln investieren, um den Wirtschaftsstandort weiter auszubauen, sagte Danninger. Die Mittel sollen unter anderem für den Ausbau der Infrastruktur und die thermische Sanierung von Mietobjekten eingesetzt werden.