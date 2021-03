92-jährige Autolenkerin fuhr in Salzburg Kinderwagen an

Kleinkind blieb offenbar unverletzt - Lenkerin gab an, von Unfall auf Zebrastreifen nichts bemerkt zu haben

In der Stadt Salzburg hat am Mittwoch gegen Mittag eine betagte Autolenkerin an einer Kreuzung auf einem Zebrastreifen einen Kinderwagen erfasst. Der Buggy, in dem ein knapp zweijährigen Mädchen saß, wurde zu Boden gestoßen und kippte um. Das Kind dürfte dabei unverletzt geblieben sein, es wurde ohne sichtbare Verletzungen jedoch vorsorglich von der Rettung ins Landeskrankenhaus gebracht. Die 41-jährige Mutter des Mädchens kam bei dem Unfall ohne Schaden davon.

Die 92-jährige Autolenkerin fuhr nach dem Zusammenstoß ohne anzuhalten weiter. Die Polizei hielt die Frau aber wenig später an. Sie will von dem Unfall nichts bemerkt haben. Ein Alkomattest verlief negativ. Die Pkw-Lenkerin wird nun wegen Fahrerflucht angezeigt und zu einer Überprüfung der Verkehrszuverlässigkeit an die Behörde gemeldet.