94-Jähriger nach Wohnungsbrand im Salzkammergut bewusstlos geborgen

Wollte offenbar brennenden Heizlüfter löschen

Ein 94-Jähriger ist in der Nacht auf Dienstag bewusstlos aus seiner brennenden Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Altmünster (Bezirk Gmunden) geborgen worden. Ein Nachbar hatte Glas bersten gehört und war nachsehen gegangen. Aus der Wohnung des Pensionisten im ersten Stock drang Brandgeruch. Der Nachbar verständigte die Feuerwehr, die den betagten Mann reglos im Vorraum fand, berichtete die Polizei.

Wie ein Brandsachverständiger feststellte, war das Feuer von einem Heizlüfter im Schlafzimmer ausgegangen. Der 94-Jährige hatte offenbar versucht zu löschen und war dabei verletzt worden. Er wurde in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.