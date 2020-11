A U S S E N P O L I T I K - TAGESPROGRAMM

Die außenpolitische Redaktion berichtet heute, Freitag, u.a. über folgende Themen:

* US-Wahl - Biden übernahm Führung im Rennen um Georgia (APA0167) - Trump sieht sich durch "illegale Stimmen" um den Wahlsieg gebracht (Zusammenfassung APA0013) - Der Mann an der Zauberwand: CNN-Wahlerklärer John King (APA0172) - Biden in Pennsylvania nur noch 50.000 Stimmen hinter Trump (APA0022) - Mary Trump: "So sieht es aus, wenn ein Verlierer verliert" (APA0014) - Vizepräsident Pence bekräftigt Loyalität zu Trump (APA0015) - Ausgang in vier Staaten hängt von nur 84.000 Stimmen ab (APA0039) - Post registriert in Pennsylvania weitere 1.700 Stimmen (APA0047) - Zwei Männer mit Waffen nahe Stimmenauszählung festgenommen (APA0072) - Katy Perry und Lady Gaga mit Rezept gegen Auszählungs-Blues (APA0079) - Klage wegen Verwendung von "Y.M.C.A." bei Trump-Auftritten (APA0106) - Trump-Biograph sieht "null Risiko" für Bürgerkrieg (APA-Interview 0028) - Trumps wilde Betrugsvorwürfe - sehen so "Verlierer" aus? (Hintergrund APA0025) - New York City: Wahlkater, Skepsis und ein Meer an Polizei (APA-Hintergrund 0139) - Katholiken im "Rostgürtel" könnten Trump Sieg kosten (Hintergrund APA0163) - Pressestimmen (APA0095) * Anschlag in Wien - Razzien in Deutschland nach Hinweis aus Wien (APA0061, APA0069) - SPÖ-EU-Abgeordneter Sidl in Keller ausgeharrt (APA0166) - Niederlande im Anti-Terrorkampf "erfolgreich" (APA-Interview 0067) * Coronavirus - Slowenien stuft ganz Österreich als Risikogebiet ein * Coronavirus: Mehr als 100 Festnahmen bei Anti-Lockdown-Demo in London (APA0153) * Äthiopien steuert auf Bürgerkrieg zu (APA0171) GRAFIK * Weißrussland - Minsks Vertreter lehnte OSZE-Menschenrechtsbericht ab (APA0020) * EU-Rechtsstaatsmechanismus - Orban deutet mögliches Veto an (APA0096) * Iranischer Außenminister kritisiert in Venezuela die USA (APA0099) * Neuseelands Regierungschefin Ardern für zweite Amtszeit vereidigt (APA0073) * Sieben Tage Außenpolitik - Die Woche 09.11. bis 15.11. (Vorschau bis 13.00 Uhr)

Diensthabende Vormittag: Alexandra Demcisin/Christoph Großkopf Nachmittag: Thomas Schmidt/Martin Hanser Telefon: (01) 36060/1430 E-Mail: aussenpolitik@apa.at

-------------------------------------------------------------------- APA im Internet: http://www.apa.at --------------------------------------------------------------------