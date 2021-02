Aareal Bank enttäuscht nach Jahresverlust mit Prognose für 2021

Aareal Bank kündigt Staatshilfe-Rückzahlung an Der deutsche Immobilienfinanzierer Aareal Bank will binnen eines Jahres mit der Rückzahlung von Staatshilfen beginnen. Bis Jahresanfang 2011 solle ein erster Teil der Stillen Einlage des Bundes von 525 Mio. Euro zurückgegeben werden, kündigte Vorstandschef Wolf Schumacher am 23. Februar an.