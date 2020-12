Abbiegeassistenten - Laut Wiener Grüne wurden Bedenken berücksichtigt

Einführung laut Ex-Regierungspartei jederzeit möglich - FPÖ fordert Entschuldigung bei Hofer

Laut den Wiener Grünen - deren Chefin Birgit Hebein bis vor einer Woche das Verkehrsressort geleitet hat - hat die EU keine Vorbehalte mehr gegenüber einem Rechtsabbiegeverbot für Lastwagen ohne Abbiegeassistenten. Hebein habe den fertigen Verordnungsentwurf im Jänner 2020 an die EU zur Notifizierung geschickt. Aus Brüssel gab es eine Stellungnahme mit einzelnen Bedenken, auf die im Verordnungsentwurf eingegangen worden sei, berichtete Mobilitätssprecher Kilian Stark.

Da von der EU keine weitere Stellungnahme - "geschweige denn ein Einspruch" - kam, gebe es keinen Hinderungsgrund für eine Einführung des Abbiegeassistenten, versicherte er: "Wir dürfen die Einführung des Abbiegeassistenten nicht weiter auf die lange Bank schieben. Jedes weitere Zuwarten gefährdet Menschenleben." Wien könne hier handeln, tue es aber nicht.

"Der Einführung des Abbiegeassistenten steht also nichts im Wege. Jeder Tag, an dem wir nichts tun, gefährdet weiter Menschenleben. Es gibt in Wien tausende gefährliche Kreuzungen. Wir Grünen hatten und haben den Mut, mit wenigen Ausnahmerouten ein Rechtsabbiegeverbot für unsichere, unübersichtliche Riesen-Lkw auszusprechen", sagte Stark. Ein Abbiegeassistent schütze die schwächsten Verkehrsteilnehmer, also Fußgänger und insbesondere Kinder. Wirtschaftliche Bedenken sollten nicht vor der Sicherheit der Menschen stehen, betonte der Grün-Politiker.

Die FPÖ sieht sich hingegen bestätigt. Der frühere FP-Verkehrsminister Norbert Hofer habe 2019 erklärt, dass der Abbiegeassistent für Lkw in Österreich nicht vorgeschrieben werden könne, da dies gegen Europarecht verstoßen hätte. "Trotzdem war Norbert Hofer fortan die Zielscheibe einer Schmutzkübelkampagne. Manche politischen Gegner gaben Hofer die Schuld für jeden Menschen, der in Zukunft bei einem Unfall mit einem abbiegenden Lkw zu Schaden kommt. Die Vehemenz und Menschenverachtung der damaligen Kampagne war beispiellos", klagte FPÖ-Verkehrssprecher Christian Hafenecker in einer Aussendung.

Nun habe die EU Hofers Aussagen bestätigt. "Auch Grüne und Rote müssen nun einsehen, dass Norbert Hofer damals Recht hatte. All jene, die damals in den Tenor der wüsten Beschimpfungen mit eingestimmt haben, sollten sich bei Norbert Hofer jetzt entschuldigen", forderte Hafenecker. Er versicherte, dass der frühere Verkehrsminister alles unternommen habe, um für mehr Sicherheit bei Lkw zu sorgen.