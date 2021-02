Abdulhamid Dbeibeh - Geschäftsmann soll Libyen aus der Krise führen

Dem Interims-Ministerpräsidenten steht schwierige Aufgabe bevor (Von Rim Taher/AFP)

Mit seiner Wahl zum Interims-Regierungschef in Libyen steht Abdulhamid Dbeibeh die wohl schwierigste Aufgabe seines Lebens bevor: Bis zur Wahl im Dezember muss es ihm gelingen, das krisengebeutelte Land zu einen. Um eine fragile Waffenruhe zu erhalten, muss der 61-Jährige schnellstmöglich die Unterstützung von etlichen lokalen Milizen, Gruppen und Akteuren gewinnen. Ob dem erfolgreiche Geschäftsmann dabei sein Talent zur Unternehmensführung zugutekommt, wird sich bald zeigen.

Für Libyen beginnt mit Dbeibehs Wahl ein neues Kapitel: Seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 ist das Land von gewaltsamen Konflikten und Machtkämpfen geprägt. Die Einheitsregierung in Tripolis befindet sich seit Jahren im Krieg mit General Khalifa Haftar, dessen Truppen große Gebiete im Osten und Süden Libyens kontrollieren und der eine im ostlibyschen Tobruk angesiedelte Gegen-Regierung unterstützen.

Die Übergangsregierung soll nun laut der UNO bis zur Wahl am 24. Dezember die "staatlichen Institutionen in Libyen wieder vereinen und für die Sicherheit garantieren". Der 61-jährige Dbeibeh wurde von 75 libyschen Delegierten, die von der UNO ausgewählt worden waren und einen Querschnitt der Bevölkerung abbilden sollen, mit 39 von 73 Stimmen gewählt. Die Delegierten trafen sich dazu an einem geheimen Ort nahe Genf.

Dbeibehs Wahl kommt durchaus überraschend: Der Gründer der Bewegung Libyen der Zukunft war unter Gaddafi unter anderem Chef der staatlichen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (LIDCO). Dem wohlhabenden Geschäftsmann wird auch nachgesagt, der Muslimbruderschaft nahe zu stehen. Seine Holding-Gesellschaft hat etliche Tochterunternehmen im Ausland, unter anderem in der Türkei.

Während Gaddafis Herrschaft erlebte die Hafenstadt Misrata, in der Dbeibeh 1959 geboren wurde, einen industriellen und wirtschaftlichen Aufschwung, von dem auch die Familie Dbeibeh profitierte. Dbeibah, der seinen Master in Ingenieurwesen an der Universität von Toronto absolvierte, gelangte dank seiner Fachkenntnisse bald in den inneren Kreis um Gaddafi und an die Spitze der LIDCO.

Bei der Wahl zum Interims-Regierungschef setzte sich der verheiratete Vater von sechs Kindern gegen deutlich einflussreichere Kandidaten wie den Innenminister der bisherigen Einheitsregierung, Fathi Bashagha, durch. Nun hat er 21 Tage Zeit, um ein Kabinett zu bilden und drei weitere Wochen, um ein Vertrauensvotum im Parlament zu gewinnen.

Spätestens Mitte März sollte Dbeibeh damit beginnen, eine zehnmonatige Übergangsphase einzuleiten, um das Land auf die Wahl vorzubereiten. Der 61-Jährige setzt dabei auf Bildung und Versöhnung: In einer Videokonferenz vor der Abstimmung in der Schweiz kündigte er an, "Bildung und Ausbildung als Weg zur Stabilität zu nutzen". Er versprach, neue Arbeitsplätze für die Jugend zu schaffen.

Um das Vertrauen ausländischer Investoren zurückzugewinnen, will Dbeibeh ein Ministerium für "nationale Versöhnung" einrichten. Zudem setzte er es sich zum Ziel, "innerhalb von höchstens sechs Monaten" den täglichen Stromausfällen ein Ende zu bereiten, unter denen die Menschen in Libyen seit Jahren leiden.

Seine Regierung werde auch daran arbeiten, "dass die Sicherheitsorgane professionell sind und die Waffen unter das Monopol des Staates gestellt werden", versprach Dbeibeh. Das ölreiche Land wurde seit der Revolution schier mit Waffen überschwemmt, zahlreiche bewaffnete Gruppen wetteifern um die Macht.

Mehrere Länder, darunter die USA, die Türkei und Russland, haben Dbeibehs Wahl begrüßt. Einige Experten und auch viele Libyer bleiben allerdings skeptisch. "Wenn er es schafft, all das in zehn Monaten zu erreichen, garantiere ich, dass er länger als zehn Monate bleiben kann", schrieb ein Libyer auf Twitter.