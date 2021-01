Abgängige 48-Jährige in Tirol wieder aufgetaucht

Polizei befürchtet Unfall

Eine seit Donnerstagmittag in Pfaffenhofen in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) aus ihrer Wohnung abgängige 48-jährige Frau ist wieder aufgetaucht. Die Frau wurde angetroffen, die Fahndung inzwischen widerrufen, teilte die Polizei am Freitag mit. Zuvor war ein Unfall befürchtet worden.