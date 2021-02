Abgängiger 87-Jähriger in Tirol tot gefunden

Noch keine näheren Informationen zu Umständen - Unfall wahrscheinlich

Der seit Sonntagvormittag von seiner Wohnung in Vomp in Tirol (Bezirk Schwaz) abgängige 87-Jährige ist am Montag tot aufgefunden worden. Dies sagte ein Sprecher der Polizei zur APA. Nähere Umstände zum Auffindungsort und der Todesursache lagen zunächst noch nicht vor. Ein Unfall oder ein medizinischer Notfall wurden vermutet.