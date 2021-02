Abgängiger 87-Jähriger in Tirol tot in Bach gefunden

Spaziergängerin fand Mütze des Mannes

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Nähere Informationen zur Auffindung des Abgängigen ---------------------------------------------------------------------

Der seit Sonntagvormittag von seiner Wohnung in Vomp in Tirol (Bezirk Schwaz) abgängige 87-Jährige ist am Montag tot in einem Bach aufgefunden worden. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Vomp hatten die Leiche nach einem Hinweis einer Spaziergängerin entdeckt, teilte die Polizei mit. Es konnten keine Hinweise auf Fremdverschulden festgestellt werden.

Die Spaziergängerin war am Montag gegen Mittag auf einem Feldweg südlich des Tenniscenters und Fußballplatzes neben dem Bach unterwegs, als sie am Boden eine Mütze entdeckte. Wieder zuhause wurde die Frau auf die Berichte des Abgängigen aufmerksam und erkannte die Mütze auf einem von der Polizei zur Verfügung gestellten Foto des 87-Jährigen wieder.

Sie verständigte daraufhin die Freiwillige Feuerwehr. Deren Mitglieder entdeckten schließlich im Bereich des Auffindungsortes der Mütze auch die Leiche des Mannes im Bachbett.