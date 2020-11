Abgeordnete beklagen Stillstand in EU-Verfahren gegen Ungarn/Polen

Ungarn, Polen und die deutsche Ratspräsidentschaft nahmen an Aussprache nicht teil - SPÖ-Vollath: "Tiefpunkt der Debatte"

Europaabgeordnete haben einen Stillstand in den EU-Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn und Polen beklagt. Die SPÖ-EU-Parlamentarierin Bettina Vollath nannte es einen "Tiefpunkt in der Debatte", dass die Regierungsvertreter von Ungarn und Polen am Montag kurzfristig ihre Teilnahme an einer Debatte dazu im EU-Parlament abgesagt haben.

Der Vorsitzende des Innenausschusses, Juan Fernando Lopez Aguilar, beklagte, dass auch die deutsche EU-Ratspräsidentschaft nicht zu der Aussprache erschienen sei. Dies sei "nicht akzeptabel".

EU-Justizkommissar Didier Reynders sagte, er könne leider von keinen positiven Entwicklungen in Polen und Ungarn berichten. Reynders verwies auf das im Oktober eröffnete Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen wegen der Aufhebung der Immunität polnischer Richter. Die EU-Kommission werde schon bald über weitere Schritte entscheiden, sagte Reynders.

Die liberale niederländische EU-Abgeordnete Sophie in 't Veld beklagte, sollte es der EU-Kommission und ihrer Präsidentin Ursula von der Leyen nicht gelingen, europäische Werte aufrecht zu erhalten, grenze dies an "Pflichtverletzung". "Es wird langsam ärgerlich", so die Abgeordnete. "Der Rat darf der Erpressung zweier korrumpierter Autokraten nicht nachgeben - das wäre ein gefährlicher Präzedenzfall." Die Mitgliedsparteien der Europäischen Volkspartei (EVP) rief in 't Veld dazu auf, die rechtsnationale ungarische Regierungspartei Fidesz hinauszuwerfen oder selbst die EVP zu verlassen. Sie verglich die Entwicklung der EVP mit jener der Republikanischen Partei in den USA und Präsident Donald Trump.

Der slowakische EVP-Abgeordnete Vladimir Bilcik sagte, das Europaparlament werde keine Kompromisse machen bei der Knüpfung von Mitteln aus dem EU-Budget an die Rechtsstaatlichkeit, was von Polen und Ungarn abgelehnt wird. Die französische Grüne Gwendoline Delbos-Corfield warf der deutschen EU-Ratspräsidentschaft vor, in den laufenden Rechtsstaatsverfahren gegen beide Länder nach Artikel 7 des EU-Vertrags ein halbes Jahr lang nichts gemacht zu haben. Das Europaparlament habe keine weiteren Mittel mehr, sagte sie.

"Mit der völlig inakzeptablen antisemitischen Entgleisung des ungarischen Kulturbeauftragten Demeters haben wir einen neuen Tiefpunkt erreicht", sagte Vollath. Der Leiter des Budapester Petöfi-Literaturmuseums, Szilard Demeter, hatte am Samstag dem US-Investor und Philanthropen George Soros vorgeworfen, Europa zu seiner "Gaskammer" gemacht zu haben.

"Um Rechtsstaatlichkeit nicht einhalten zu müssen, gehen die Regierungen mittlerweile sogar so weit, erhebliche Nachteile für die eigene Bevölkerung in Kauf zu nehmen", so Vollath. "Damit haben sich Orbán und Kaczynski in eine Sackgasse manövriert."

Die Aussagen Demeters hatte auch Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Sonntag schärfstens verurteilt. "Derartige Äußerungen sind absolut inakzeptabel, zeugen von mangelnder Sensibilität gegenüber dem dunkelsten Kapitel Europas und sind beispielhaft für den steigenden Antisemitismus, den wir in ganz Europa feststellen müssen."