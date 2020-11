Abgesetzter Ex-Präsident darf für 18 Monate Peru nicht verlassen

Gericht für Korruptionsvergehen sieht Fluchtgefahr

Nach seiner Entmachtung durch das Parlament darf Perus Ex-Präsident Martín Vizcarra in den nächsten 18 Monaten nicht aus dem Land ausreisen. Das entschied ein Gericht für Korruptionsvergehen in der Hauptstadt Lima am Freitag, wie die Justiz des südamerikanischen Landes mitteilte. Nach einem Bericht der Zeitung "El Comercio" besteht nach Ansicht der zuständigen Richterin bei Vizcarra Fluchtgefahr.

Dem parteilosen Politiker wird vorgeworfen, während seiner Amtszeit als Gouverneur der Region Moquegua von 2011 bis 2014 Bestechungsgeld von einer Baufirma in Höhe von 2,3 Millionen Sol (etwa 533.000 Euro) angenommen zu haben. Vizcarra weist die Vorwürfe zurück. Das peruanische Parlament hatte am Montag mit deutlicher Mehrheit für seine Amtsenthebung "wegen dauerhafter moralischer Unfähigkeit" gestimmt. Tags darauf trat der konservative Parlamentspräsident Manuel Merino das Amt des Staats- und Regierungschefs an.

In den vergangenen Tagen protestierten zahlreiche Menschen in Lima und anderen Städten gegen die Amtsenthebung Vizcarras und die Machtübernahme Merinos. Erst im September hatte Vizcarra ein Amtsenthebungsverfahren wegen anderer Vorwürfe überstanden. Er war 2018 an die Spitze des Andenstaates gerückt, nachdem sein Vorgänger Pedro Pablo Kuczynski wegen Korruptionsvorwürfen zurückgetreten war. Im April stehen in Peru Präsidenten- und Parlamentswahlen an.