Absatz von Luxuswarenhersteller Hermes leidet in der Coronakrise

Euler Hermes gerade noch in den schwarzen Zahlen Die zunehmende Zahl von Firmenpleiten hat den weltgrößten Kreditversicherer Euler Hermes im ersten Halbjahr an den Rand der Verlustzone geführt. Unter dem Strich sei nur noch ein Gewinn von 0,7 Mio. Euro geblieben, teilte die Allianz-Tochter mit. Ein Jahr zuvor hatte sie noch einen Gewinn von 122,3 Mio. Euro verbucht. Kreditversicherer sind vor allem in Deutschland in die Kritik geraten, weil sie bei der Deckung von Risiken aus Warenlieferungen in der Wirtschaftskrise vorsichtiger geworden sind. Das erschwert Unternehmen den Handel.