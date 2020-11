AC/DC liefern mit "Power Up" erfolgreichsten Albumstart 2020

Australische Hardrocker in Österreich, Deutschland und der Schweiz auf Platz 1 der Charts

180.000 Mal hat sich "Power Up", das neue Album der australischen Hardrock-Legenden AC/DC, in Österreich, Deutschland und der Schweiz binnen sieben Tagen verkauft. Damit sicherte sich die Band um Kultgitarrist Angus Young in allen drei Ländern nicht nur die Spitzenposition der Charts, sondern lieferte auch den jeweils erfolgreichsten Albumstart 2020 ab, teilte die Plattenfirma Sony Music mit.

(S E R V I C E - https://pwrup.acdc.com)