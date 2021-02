Achtköpfige Dealerbande verkaufte Drogen an Klagenfurter Jugend

6,5 Kilogramm Cannabiskraut und 2.500 Ecstasy-Tabletten

Die Polizei hat eine achtköpfige Dealerbande in Klagenfurt ausgeforscht, die seit mehr als zwei Jahren Cannabis und Ecstasy an Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren vorwiegend in Klagenfurter Innenstadtparks verkauft haben sollen. Nachgewiesen wurde der Gruppe der Verkauf von 6,5 Kilogramm Cannabiskraut und 2.500 Stück Ecstasy-Tabletten - Straßenverkaufswert im sechsstelligen Bereich - an 110 Konsumenten.

Bei den beiden Haupttätern handelt es sich um einen 18-Jährigen und einen 17-Jährigen aus Afghanistan. Sie besorgten die Drogen und verkauften sie teilweise selbst, zum anderen Teil über sechs Subdealer im Alter von 15 bis 17 Jahren. Einen Teil des Erlöses schickten die Asylwerber zurück nach Afghanistan, so die Polizei. Die Verdächtigen werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, Ermittlungen bezüglich weiterer Abnehmer laufen noch.