Addiko - Goldman Sachs hebt Kursziel von 12,1 auf 13,1 Euro an

"Buy"-Votum bestätigt

Die Analysten von Goldman Sachs haben ihr Kursziel für die Aktien der Addiko Bank in ihrer jüngsten Studie zu einigen europäischen Banken von 12,1 auf 13,1 Euro leicht angehoben. Das "Buy"-Votum der Expertenrunde um Anna Marshall bleibt weiterhin bei "Buy".

Die Kurszielanpassung fußt auf revidierte Ertragsschätzungen für heuer und die kommenden Jahre. Als Risikofaktor strich Marshall allerdings die konjunkturelle Entwicklung in den südosteuropäischen Ländern hervor, in denen die Addiko Bank tätig ist.

Beim Ertrag je Aktie erwartet Goldman Sachs 2020 nun einen Verlust von 0,75 (1,50) Euro. In den Folgejahren sollen sich die Erträge dann auf plus 0,20 (0,15) und 1,49 (1,34) Euro belaufen.

Am Freitagvormittag notierten die Addiko-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,55 Prozent bei 9,80 Euro.

Analysierendes Institut Goldman Sachs

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)