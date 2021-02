Ägypten lobt bei Treffen mit Dbaiba neu gewählte libysche Führung

Neuer Ministerpräsident hat Zeit bis 26. Februar um ein Kabinett zu bilden

Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi hat bei einem Treffen mit dem designierten libyschen Ministerpräsidenten Abdul Hamid Dbaiba die neu gewählte Führung im Nachbarland gelobt. Die Wahl sei ein "vielversprechender Start für eine neue Phase, in der alle libyschen Institutionen in Einheit und Harmonie zusammenarbeiten", sagte al-Sisi bei dem Treffen am Donnerstag in Kairo einer Mitteilung zufolge.

Dbaiba würdigte demnach die Bemühungen Ägyptens, die Krise in seinem Land zu lösen und Terrorismus zu bekämpfen. Dbaiba hat bis zum 26. Februar Zeit, ein Kabinett zu bilden, das er dann vom Parlament absegnen lassen muss. Dessen Rückhalt ist entscheidend beim Versuch, das in zahlreiche Lager zerstrittene Land schrittweise wieder zu einen. Abgeordnete des gespaltenen Parlaments beraten seit Sonntag, ob sie Dbaiba und das mit drei Posten ausgestattete Präsidium absegnen wollen.

In dem nordafrikanischen Land war nach dem Sturz von Langzeitmachthaber Muammar al-Gaddafi 2011 ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Dabei ringen die Regierung von Ministerpräsident Fayez al-Sarraj und eine Gegenregierung im Osten von General Khalifa Haftar um die Macht.

Vor wenigen Tagen hatte eine Delegation aus Ägypten auch Libyen besucht, um die Wiedereröffnung der ägyptischen Botschaft in Tripolis zu besprechen.