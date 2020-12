Ärzte ohne Grenzen warnen vor humanitärer Krise in Nordwest-Nigeria

Berichte über Plünderungen, Entführungen bis hin zu Massenmorden

Nach Amnesty International hat auch die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen vor einer drohenden humanitären Katastrophe im Nordteil des westafrikanischen Staats Nigeria gewarnt. "Bewaffnete Gruppen im Teilstaat Zamfara attackieren nahezu täglich Zivilisten, immer wieder kommt es zu Plünderungen, Entführungen bis hin zu Massenmorden", heißt es in einer am Donnerstag verbreiteten Erklärung der Ärzte ohne Grenzen.

Betroffen sei vor allem der Nordwesten des Landes. Seit 2011 hätten bereits 200.000 Menschen dort ihr Zuhause verloren, die Versorgungslage der Vertriebenen sei ebenso wie der Zugang zu medizinischer Versorgung schwierig.

"Was mit lokalen Auseinandersetzungen vor allem wegen des Zugangs zu fruchtbarem Land begonnen hat, hat sich mittlerweile zu einem großflächigen Konflikt entwickelt", betont die Organisation, die in dem Ort Anka ein Kinderkrankenhaus betreibt und auch Einrichtungen in anderen Städten unterstützt. In Zamfara habe sie zwischen Jänner und Oktober gut 20.000 mangelernährte Kinder versorgt.

Zudem steige die Zahl der Malaria-Erkrankungen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hatte am Dienstag gewarnt, im Norden Nigerias litten vor allem ältere Menschen unter dem Konflikt des Militärs mit der sunnitischen Terrormiliz Boko Haram. Beide Konfliktparteien begingen Kriegsverbrechen und hofften, dass diese niemand bemerke.