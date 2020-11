Äthiopien: Offensive gegen Führung in Tigray hat "beschränkte" Ziele

Eine Militäroffensive der Regierung von Äthiopien gegen die Regierungspartei der Region Tigray hat nach Angaben des Premierministers Abiy Ahmed "klare, beschränkte und realisierbare" Ziele. Man wolle etwa die Verfassungsordnung wiederherstellen und das Recht aller Äthiopier, ein friedliches Leben zu leben, schützen, twitterte Abiy am Freitag.

Die Militäroperationen in der Region Tigray im Norden des Landes dauerten demnach noch an. Die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) habe in den vergangenen Tagen Mitglieder der Bundespolizei in der Region mehrmals angegriffen und es sei in Tigray zu Plünderungen gekommen, sagte der Chef der Bundespolizei, Endeshaw Tassew, Staatsmedien.

Nach Monaten der Spannungen zwischen der äthiopischen Regierung und der TPLF startete Addis Abeba am Mittwoch eine Militäroperation gegen die Rebellengruppe und Regierungspartei von Tigray. Nach eigenen Angaben war dies eine Reaktion auf einen Angriff der TPLF auf äthiopische Truppen.

Die Regierung Äthiopiens habe mehrere Monate lang versucht, die Differenzen zwischen der TPLF-Führung friedlich zu lösen, twitterte Abiy. Doch "alles scheiterte wegen der kriminellen Selbstüberschätzung und Unnachgiebigkeit der TPLF". Der Präsident der Region Tigray, Debretsion Gebremichael, sprach am Donnerstag von "Feinden, die gegen die Region Tigray Krieg führen" und sagte, man werde die Angriffe "abwehren und diesen Krieg gewinnen".

Die TPLF war die dominante Partei in der Parteienkoalition, die Äthiopien mehr als 25 Jahre lang mit harter Hand regierte. Dies änderte sich, als Abiy 2018 an die Macht kam: Er brachte Reformen auf den Weg, entfernte Funktionäre der alten Garde und gründete eine neue Partei, der die zuvor in der Parteienkoalition vertretene TPLF nicht beitrat.

Die TPLF und viele Menschen in Tigray fühlen sich von der Zentralregierung nicht vertreten und wünschen sich größere Autonomie. Unter Abiy - der im vergangenen Jahr den Friedensnobelpreis erhielt - sind die ethnischen Spannungen und Konflikte in dem Vielvölkerstaat Äthiopien mit seinen rund 112 Millionen Einwohnern angestiegen.

(GRAFIK 1291-20, 88 x 88 mm)