Äthiopiens Militäroffensive: Tigray-Kämpfer erhalten Hilfe von Oromos

Interne Kommunikation des äthiopischen Militärs zerstört

Die andauernde Militäroffensive der äthiopischen Regierung gegen den militärischen Arm der Regierungspartei der Region Tigray spitzt sich zu. In bestimmten Regionen würden die Kämpfer der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) nun von sympathisierenden Anhängern der Oromo-Befreiungsfront (OLF) unterstützt, teilte am Dienstag Generalleutnant Bacha Debele in einer Erklärung mit.

Es sei der TPLF zudem gelungen, die interne Kommunikation des äthiopischen Militärs nachhaltig zu stören.

Ministerpräsident Abiy Ahmed hatte vor kurzem angekündigt, die vergangenen Mittwoch begonnene Offensive gegen die TPLF werde bald enden. Tigray ist von der Außenwelt weitgehend abgeschnitten, so dass alle Angaben kaum unabhängig nachzuprüfen sind. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen hatte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter am Dienstag über sich intensivierende Gefechte in der Region berichtet und vor einer humanitären Krise gewarnt.

Addis Abeba hatte nach Monaten der Spannungen zwischen der äthiopischen Regierung und der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) die Offensive gegen die Rebellengruppe und Regierungspartei von Tigray begonnen. Die TPLF war die dominante Partei in der Parteienkoalition, die Äthiopien mehr als 25 Jahre lang mit harter Hand regierte. Dies änderte sich, als Abiy 2018 an die Macht kam: Er brachte Reformen auf den Weg, entfernte Funktionäre der alten Garde und gründete eine neue Partei, der die zuvor in der Parteienkoalition vertretene TPLF nicht beitrat.

Die TPLF und viele Menschen in Tigray fühlen sich von der Zentralregierung nicht vertreten und wünschen sich größere Autonomie. Unter Abiy - der im Vorjahr den Friedensnobelpreis erhielt - haben die ethnischen Spannungen und Konflikte in dem Vielvölkerstaat Äthiopien mit seinen rund 112 Millionen Einwohnern zugenommen. Analysten warnen bereits vor einem Konflikt, der die Region destabilisieren könnte.