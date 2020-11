Äthiopisches Militär will Tigrays Hauptstadt bald einnehmen

Generalleutnant: "In einigen Tagen"

Das äthiopische Militär will die Kontrolle über die Hauptstadt der aufständischen Region Tigray in den kommenden Tagen übernehmen. Die Streitkräfte hätten bereits die Stadt Wikro eingenommen, die rund 50 Kilometer nördlich der Regionalhauptstadt Mekelle liegt, erklärte Generalleutnant Hassan Ibrahim am späten Freitagabend. Auch andere Städte in Tigray würden schon kontrolliert. Mekelle, wo rund 500.000 Menschen leben, werde "in einigen Tagen" folgen.

Eine Stellungnahme der in Tigray regierenden Volksbefreiungsfront TPLF war zunächst nicht zu erhalten. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben beider Seiten ist nicht möglich, da die Telefon- und Internetverbindungen in Tigray unterbrochen sind und der Zugang in die im Norden gelegene Region strikt überwacht wird.

Am Donnerstag hatte Ministerpräsident Abiy Achmed die "finale Phase" der seit 4. November dauernden Offensive gegen Tigray angekündigt. Ein der TPLF am Sonntag vergangener Woche gestelltes 72-stündiges Ultimatum zur Kapitulation ist bereits abgelaufen. Auslöser der Kämpfe ist nach Darstellung der Regierung in Addis Abeba ein bewaffneter Angriff von TPLF-Kräften auf in Tigray stationierte Regierungstruppen. Abiy wirft der TPLF vor, einen bewaffneten Aufstand angezettelt zu haben. Die TPLF dagegen spricht von einem Präventivschlag und hält Abiy vor, er verfolge sie und vertreibe ihre Politiker von Regierungs- und Sicherheitsposten. Seit Beginn der Kämpfe wurden Tausende Menschen getötet, rund 43.000 flohen ins Nachbarland Sudan.

In dem Konflikt spielen ethnische Gruppen eine große Rolle. Äthiopien, eine Föderation aus zehn ethnischen Regionen, wurde jahrzehntelang von Tigray dominiert, bis Abiy vor zwei Jahren Ministerpräsident wurde. Der Friedensnobelpreisträger von 2019 gehört der Bevölkerungsmehrheit der Oromo an und hat auch familiäre Wurzeln in Amhara, einer Nachbarregion von Tigray.