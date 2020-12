Afghanische Grundschüler sollen in Moscheen unterrichtet werden

Ministerium: "Islam soll wichtigere Rolle im Bildungswesen erhalten" - Kritiker sehen Schritt zu "Talibanisierung"

Afghanistans Bildungsministerium will Grundschüler künftig für mehrere Jahre in Moscheen unterrichten lassen. Der Islam solle eine wichtigere Rolle im Bildungswesen erhalten, teilte die Behörde am Samstagabend mit. Demnach sollen Kinder bis zur dritten Klasse die nächstgelegene Moschee besuchen und dann in eine nicht religiöse Schule wechseln. Das Vorhaben soll schrittweise umgesetzt werden. Genaue Angaben zum Zeitplan gibt es noch nicht.

Die Pläne stießen sofort auf Kritik. Viele glauben, dass ein solcher Schritt dem Extremismus im Land Auftrieb verleiht. Der afghanische Journalist Mukhtar Wafayee sprach von einem Schritt zur "Talibanisierung" der Gesellschaft. Der Schriftsteller Yaqub Yasna schrieb auf Facebook, Moscheen seien kein angemessenes Umfeld für Unterricht. Kinder dorthin zu schicken, sei ein Missbrauch von Bildung und Religion.

Nach Angaben der UN-Kinderhilfsorganisation UNICEF verschärften sich durch die Coronakrise die ohnehin bestehenden Defizite im Bildungssystem in Afghanistan. Dem Jahresbericht der Organisation zufolge gehen in Afghanistan immer noch 3,7 Millionen Kinder nicht zur Schule. Nur etwas mehr als die Hälfte der Kinder überhaupt absolviere die Grundschule.