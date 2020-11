Afghanisches Parlament segnete Kabinett ab

Neun geschäftsführende Minister und eine Ministerin erhielten das Vertrauen der Abgeordneten

Mehr als ein Jahr nach der Präsidentschaftswahl in Afghanistan hat das Parlament die letzten Posten für das Kabinett bestätigt. Neun geschäftsführende Minister und eine Ministerin erhielten am Samstag das Vertrauen der Abgeordneten in Kabul. Das mit 26 Posten besetzte Kabinett ist damit offiziell bestätigt. Unterdessen wurden bei Granatwerferbeschuss Dutzende Zivilisten in der Hauptstadt verwundet und getötet.

Ende August hatten sich die früheren Wahlrivalen Präsident Ashraf Ghani und der Spitzenpolitiker Abdullah Abdullah auf die letzten Nominierungen für die Spitzenämter geeinigt. Die politische Elite war nach dem Ausgang der Präsidentenwahl im Herbst 2019 gespalten. Die Wahlkommission erklärte Ghani zwar im Februar mit knapper Mehrheit zum Sieger, Abdullah erkannte das Ergebnis aber nicht an.

Im Mai einigten sich die Kontrahenten dann auf einen Machtkompromiss. Ghani und Abdullah vereinbarten, das Kabinett je zur Hälfte mit Politikerinnen und Politikern aus dem eigenen Lager zu besetzen. Abdullah wurde zum Vorsitzenden eines neu gegründeten Hohen Rats für Versöhnung ernannt. Er überwacht fortan die Friedensverhandlungen mit den Taliban, die Mitte September in Katar aufgenommen wurden.