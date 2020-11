Afghanistan-Geberkonferenz: Land braucht mehrere Milliarden

Diplomaten rechnen coronabedingt mit weniger Zusagen

Afghanistan hofft bei einer Geberkonferenz am Dienstag trotz coronageschwächten Staatshaushalten weltweit auf großzügige Finanzzusagen. Die Regierung werde am Dienstag in Genf darlegen, wie sie den Frieden sichern und die Wirtschaft ankurbeln will, kündigten Regierungsvertreter an. Ziel ist, dass Afghanistan in vier Jahren auf eigenen Beinen stehen kann. 2016 waren bei einer Geberkonferenz in Brüssel für vier Jahre gut 15 Milliarden Dollar zusammengekommen.

Diplomaten rechnen bei der Konferenz in Genf mit deutlich weniger Zusagen. Das bitterarme Land hat mit Dürren, verheerenden Corona-Folgen und vor allem Konflikten zu kämpfen. Die militant-islamistischen Taliban kämpfen gegen die vom Westen gestützte Regierung. Seit September gibt es Friedensgespräche, aber ein Durchbruch ist nicht in Sicht. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat erst am Wochenende bei einem Raketenangriff auf Kabul wieder zahlreiche Menschen getötet.