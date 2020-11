Agentur Fitch bestätigt Deutschlands Spitzenbonität

Die Ratingagentur Fitch hat trotz der Coronavirus-Pandemie Deutschlands Spitzenrating bestätigt. Die US-Agentur beließ am Freitag die Note bei AAA mit dem Ausblick "stabil". Das Rating spiegle unter anderem die diversifizierte Wirtschaft, die starken Institutionen und stabilen öffentlichen Finanzen wider, "die eine solide politische Antwort auf den Schock der Pandemie ermöglicht haben".

Fitch geht von einem Rückgang der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr von 5,7 Prozent aus, gefolgt von einem Wachstum von 4,8 Prozent 2021 und von 3,2 Prozent 2022. Es gebe angesichts der Bundestagswahl zwar eine gewisse politische Unsicherheit, erklärte die Agentur weiter. Allerdings: "Fitch ist weiter der Ansicht, dass der relativ hohe parteiübergreifende Konsens über die politische Ausrichtung und über große europäische Fragen mittelfristig die Kontinuität der Finanz- und Wirtschaftspolitik gewährleisten wird." In ihrer Analyse schließt Fitch nicht aus, dass die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel auch in der nächsten Legislaturperiode im Amt bleiben wird. Merkel selbst hat dies mehrfach ausgeschlossen.