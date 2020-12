Agrana-Betriebsergebnis im 3. Quartal deutlich über Vorjahr

Ausblick für das Gesamtjahr wird bestätigt

Der börsenotierte Zuckerkonzern Agrana hat im dritten Quartal 2020/21 ein deutlich höheres Betriebsergebnis (EBIT) erzielt als im Vorjahr, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Mit 28,5 Mio. Euro sei es deutlich über dem Vorjahreswert von 18,1 Mio. Euro zu Liegen gekommen. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet das Unternehmen nach wie vor mit einem EBIT "zumindest auf Vorjahresniveau" und einem leichten Anstieg beim Umsatz.

In den ersten drei Quartalen 2020/21 schrieb die Agrana ein EBIT von 84,3 Mio. Euro, das ist ein Plus von rund einem Fünftel zur Vorjahresperiode. Der Zuwachs sei auf "verbesserte Ergebnisse in den Segmenten Stärke und Zucker zurückzuführen", heißt es in der Aussendung. Der Konzernumsatz für die ersten neun Monate belief sich auf rund 1,97 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,88 Mrd.), im dritten Quartal alleine wird der Umsatz mit 656,0 Mio. Euro beziffert.

Die ausführlichen Ergebnisse zum dritten Quartal sowie zu den ersten neun Monaten werden wie geplant am 14. Jänner veröffentlicht, so das Unternehmen.