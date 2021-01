Agrana - Marihart bleibt drei Monate länger CEO, dann folgt Mühleisen

Agrana will am Balkan zukaufen Der börsenotierte Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern Agrana ist am Westbalkan weiterhin an Zuckerraffinerien interessiert. Die Preisvorstellungen seien derzeit aber aufgrund der guten Ertragssituation der Zuckerbranche zu hoch, sagte Agrana-Chef Johann Marihart im APA-Gespräch. Konkret will der Nahrungsmittelkonzern in Bosnien, Serbien oder Kroatien zuschlagen.