Agrarboom beschert Dünger-Hersteller Nutrien Zuwächse

Roche mit leichtem Umsatzrückgang - Starke Krebsmittel Die Erlöse des Schweizer Pharmakonzerns Roche sind in den ersten neun Monaten des Jahres leicht um ein Prozent auf 36,13 Mrd. Franken (27,1 Mrd. Euro) zurückgegangen. Wie Roche in Basel berichtete, lag dies vor allem am starken Franken sowie am Verkaufsrückgang beim letztjährigen Umsatzrenner, dem Grippemittel Tamiflu.