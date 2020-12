Aida Cruises nahm weiteren Anlauf in die Saison

"Aidaperla" legte Samstagabend auf Gran Canaria ab und tourt um die Kanarischen Inseln - Schiffsreisen waren im November wegen Corona eingestellt worden

Das Kreuzfahrtschiff "Aidaperla" der deutschen Reederei Aida Cruises ist am späten Samstagabend von Las Palmas auf Gran Canaria zu einer einwöchigen Tour rund um die Kanarischen Inseln gestartet. Dies teilte das Unternehmen am Sonntag mit. Es ist ein Neustart für Aida Cruises in dieser von der Coronapandemie geprägten Saison, die im November erneut unterbrochen worden war. Als zweites Schiff der Aida-Flotte werde die "Aidamar" am 20. Dezember in See stechen.

Bei den siebentägigen Touren sind auch Landgänge geplant. Die Corona-Inzidenzwerte seien auf den Kanaren seit Monaten sehr niedrig, so Aida.

Im März hatte Aida Cruises wie alle Firmen der Branche wegen der Coronapandemie die Reisen eingestellt. Mitte Oktober startete dann das erste Schiff zu einer Italien-Rundfahrt. Doch schon im November musste die Saison wegen der stark gestiegenen Infektionszahlen in Europa wieder abgebrochen werden. Die bisherigen Umsatzausfälle bei Aida lägen im Bereich von rund 1,5 Mrd. Euro, hieß es.