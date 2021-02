Air France-KLM erwartet nach Milliardenverlust weiteres Rettungspaket

Air France streicht Investitionen um 500 Mio. Euro Die Fluggesellschaft Air France-KLM will die Investitionen in den nächsten beiden Jahren um weitere 500 Mio. Euro kürzen. Die Ausgaben sollen im kommenden Jahr um 300 Mio. Euro und 2014 um 200 Mio. Euro gesenkt werden, teilte Air France-KLM am Montag in Paris mitteilte. Mit diesen Maßnahmen soll die operative Gewinnmarge auf 6 bis 8 Prozent vom Umsatz 2015 steigen.