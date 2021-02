Airbus schreibt operativ schwarze Zahlen - Keine Dividende

Renault will in schwarzen Zahlen bleiben Renault nimmt sich trotz der Autokrise in Europa in diesem Jahr einen Umsatzanstieg und einen Gewinn vor. Der französische Autohersteller verdiente im vergangenen Jahr nach Angaben vom Donnerstag mit netto 1,77 Mrd. Euro rund 15 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der Umsatz sank um drei Prozent auf 41,27 Mrd. Euro.