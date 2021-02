Airline-Konzern IAG stärkt Finanzen mit Milliardenkredit

Japan Airlines will bei Börse-Comeback 6,7 Mrd. Euro erlösen Die Fluggesellschaft Japan Airlines (JAL) will bei ihrem Börsen-Comeback bis zu 663 Mrd. Yen (6,7 Mrd. Euro) erlösen. Der vom Staat gerettete Konzern gab am Donnerstag die Preisspanne mit 3.500 bis 3.790 Yen (35,5 bis 38,4 Euro) je Aktie bekannt.