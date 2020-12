AK OÖ geht mit erster Direktorin Heimberger ins neue Jahr

46-Jährige folgt mit 1. Jänner auf Josef Moser

Die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich bekommt mit 1. Jänner 2021 eine neue Direktorin. Andrea Heimberger folgt als erste Frau in dieser Position auf Josef Moser, der nach 29 Jahren in der AK OÖ und 9 Jahren als Direktor in Pension geht. Die 46-Jährige leitete seit 2012 die Abteilung Kommunikation in der AK OÖ, seit 2015 war sie auch stellvertretende Direktorin.

Heimberger will den persönlichen Kontakt der AK zu ihren Mitgliedern ausbauen, hieß es in einer Presseaussendung am Montag. "Die Arbeiterkammer Oberösterreich muss ein wesentlicher Player und allseits anerkannter Ansprechpartner im politischen Diskurs bleiben", forderte sie. AKOÖ-Präsident Johann Kalliauer freut sich auf die Zusammenarbeit mit Heimberger. "Sie steht für viel Know-how, Mut und persönlichen Einsatz und hat schon bisher als Kommunikationschefin Weitblick und Innovationskraft bewiesen."

Stellvertreter und Stellvertreterin der neuen Direktorin werden Ernst Stummer, Leiter der Abteilung Rechtsschutz, und Gerda Landsiedl, die seit dem Jahr 1996 in der AK OÖ beschäftigt ist, zuletzt als Leiterin der Abteilung Finanzen und Gebäudemanagement.

